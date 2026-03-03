İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9853
  • EURO
    51,071
  • ALTIN
    7458.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karşıyaka'da ''eksik maaş'' protestosu... CHP'li belediye işçinin emeğine göz dikti
Güncel

Karşıyaka'da ''eksik maaş'' protestosu... CHP'li belediye işçinin emeğine göz dikti

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi iştiraklerinden Kent AŞ'de çalışan işçiler, 7 aydır eksik ve taksitli maaş aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, birikmiş alacakların ödenmesini isteyerek, 'Görev tanımı dışı görevlendirmelere derhal son verilmeli. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz.' dedi.

AA3 Mart 2026 Salı 12:26 - Güncelleme:
Karşıyaka'da ''eksik maaş'' protestosu... CHP'li belediye işçinin emeğine göz dikti
ABONE OL

Belediye önünde toplanan işçiler, "Taksit taksit maaş istemiyoruz" ve "Zam değil, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı, slogan attı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaş yerine haftalık 5-6 bin lira parça parça ödemeler yapıldığını, işçilerin borçla yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Maaşların ödenmesindeki bozukluk nedeniyle işçilerin evine haciz geldiğini, bazılarının işi bırakmak zorunda kaldığını belirten Akdoğan, belediye yönetiminin kendilerini dinlemediğini, görüşme randevularını iptal ettiğini kaydetti.

Akdoğan, birikmiş alacakların ödenmesini isteyerek, "Görev tanımı dışı görevlendirmelere derhal son verilmeli. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz." dedi.

İşçiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Alın terinin karşılığını isteyen işçiye insanlık dışı uygulama

CHP'li belediyelerde sular durulmuyor: İşçiye 7 aydır maaş yok

CHP'li belediyede bu sefer çöp değil borçlar dağ oldu

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.