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Güncel

Kars'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı detay

Kars'ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında, kazaya karışan otobüsün Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılan kafileyi taşıdığı öğrenildi.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Kars'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı detay
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi. Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ'ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ'ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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