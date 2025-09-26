İSTANBUL 23°C / 16°C
Kars'ta 22,5 litre sahte içki ele geçirildi

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol, 28 şişe aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

AA26 Eylül 2025 Cuma 09:54
Kars'ta 22,5 litre sahte içki ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Sarıkamış ile Selim ilçelerinde bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 22,5 litre sahte içki, 160 litre etil alkol, 28 şişe aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

