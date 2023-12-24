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Kars'ta 3 araç birbirine girdi! 1 ölü 17 yaralı

Kars'ta, Hanlar Geçidi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 17 kişi yaralandı.

AA24 Aralık 2023 Pazar 19:36 - Güncelleme:
Kars'ta 3 araç birbirine girdi! 1 ölü 17 yaralı
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Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle, Kars-Digor kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde, 2 otomobil ile 1 yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i bebek, 1'i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si ambulansla, 6'sı kendi imkanlarıyla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Görüş mesafesinin çok az olduğu bölgede, kaza nedeniyle yol, Digor istikametinde trafiğe kapatıldı.

Kazada araçlarda bulunan ve yara almayanlar, yakınlarda bulunan evlere sığındı, daha sonra servislerle şehir merkezine taşındı.

Kazanın, tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesinde mahsur kalan otomobile arkadan gelen minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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