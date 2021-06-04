İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Haziran 2021 Cuma / 23 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6666
  • EURO
    10,5614
  • ALTIN
    526.301
  • BIST100
    1431.84
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars'ta 517 camide cuma namazının ardından yağmur duası
Güncel

Kars'ta 517 camide cuma namazının ardından yağmur duası

Kars'ta, İl Müftülüğü'ne bağlı 517 camide cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı. Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini ve tarlalarından ürün alamayacaklarını dile getiren çiftçiler de arpa ve buğdayları başak vermeden sararıp, kuruduğu için hayvanlara yedirdiklerini söyledi.

DHA04 Haziran 2021 Cuma 16:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 16:50
ABONE OL

Kent merkezindeki Evliya Camisi'ndeki cuma namazında Müftü Yusuf Eviş, vaazında kuraklığa değindi. Okunan ezanın ardından cuma namazı kılındı ve yağmur duası yapıldı. Kent genelindeki 517 camide yağmur duası okundu.

Digor ilçesinde de Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaköy'e giderek çiftçileri ziyaret etti. Kuruyan tarlaları inceleyen Hagi, çiftçilerin mağdur olduklarını söyledi.

Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini ve tarlalarından ürün alamayacaklarını dile getiren çiftçiler de arpa ve buğdayları başak vermeden sararıp, kuruduğu için hayvanlara yedirdiklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.