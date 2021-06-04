Kars'ta 517 camide cuma namazının ardından yağmur duası

DHA 04 Haziran 2021 Cuma 16:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 16:50

Kent merkezindeki Evliya Camisi'ndeki cuma namazında Müftü Yusuf Eviş, vaazında kuraklığa değindi. Okunan ezanın ardından cuma namazı kılındı ve yağmur duası yapıldı. Kent genelindeki 517 camide yağmur duası okundu.

Digor ilçesinde de Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaköy'e giderek çiftçileri ziyaret etti. Kuruyan tarlaları inceleyen Hagi, çiftçilerin mağdur olduklarını söyledi.

Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini ve tarlalarından ürün alamayacaklarını dile getiren çiftçiler de arpa ve buğdayları başak vermeden sararıp, kuruduğu için hayvanlara yedirdiklerini söyledi.