Kars'ta ambulans ile feci çarpışma: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı

N.N.K. idaresindeki 17 LB 414 plakalı otomobil, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde, Ağrı'dan sevkli hasta getirdikten sonra dönüşe geçen H.C.A. yönetimindeki 04 DD 112 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.