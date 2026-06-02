İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9693
  • EURO
    53,5461
  • ALTIN
    6631.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars'ta ambulans ile feci çarpışma: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
Güncel

Kars'ta ambulans ile feci çarpışma: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

AA2 Haziran 2026 Salı 23:47 - Güncelleme:
Kars'ta ambulans ile feci çarpışma: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
ABONE OL

N.N.K. idaresindeki 17 LB 414 plakalı otomobil, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde, Ağrı'dan sevkli hasta getirdikten sonra dönüşe geçen H.C.A. yönetimindeki 04 DD 112 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • ambulans
  • kars trafik kazası
  • trafik kazası yaralı

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.