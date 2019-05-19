Kars'ta arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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