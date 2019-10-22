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Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: Yaralanan 8 güvenlik görevlisinin sağlık durumları iyi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sesveren köyü kırsalında güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda müşahede altına alınan 2 asker ile diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz de kentteki hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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