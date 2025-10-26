İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars'ta av kazası... Yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Güncel

Kars'ta av kazası... Yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü.

AA26 Ekim 2025 Pazar 23:20 - Güncelleme:
Kars'ta av kazası... Yanlışlıkla oğlunu öldürdü
ABONE OL

Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Kars
  • Av kazası
  • Cinayet

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.