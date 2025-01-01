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Kars'ta can pazarı! Minibüsler birbirine girdi: 27 yaralı

Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır, 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Kars'ta can pazarı! Minibüsler birbirine girdi: 27 yaralı
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Reşat Ejder idaresindeki 36 M 9032 Sarıkamış Belediyesine ait yolcu minibüsü, Ahmet Kızıl yönetimindeki 36 M 8183 plakalı minibüsle Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valiliğinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kağızman Kavşağı mevkisinde saat 16.40 sıralarında 2 minibüsün çarpıştığı ihbarı alınması üzerine 7 ambulans ile emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplam 27 vatandaşımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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