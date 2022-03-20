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Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken 9 aylık hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

AA20 Mart 2022 Pazar 01:54 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 02:13
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Merkeze bağlı Tekneli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Kıymet Mavzer'in, doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla 9 aylık hamile olan Mavzer'e ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mavzer, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Temel Mavzer, AA muhabirine, "Eşimin doğum sancıları başladı, ambulansı aradım, geldiler. Allah devletimizden razı olsun. İl Özel İdaresi ekipleri de yolu açıyor, yoğun bir tipi var. Allah razı olsun herkesten. Sancılar yoğunlaşınca aradık, çok şükür ambulans geldi." dedi.

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