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Kars'ta feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kars'ın Selim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 75 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Kars'ta feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Cengiz Ö. (60) yönetimindeki 35 KA 6308 plakalı otomobil, Erzurum-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Erdoğan Ö. (45), Mevlüt Ö. (65), Hacer Ö. (60) ve Melek Ö. (75) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar Selim ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan Mevlüt Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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