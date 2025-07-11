Kars'ta feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Cengiz Ö. (60) yönetimindeki 35 KA 6308 plakalı otomobil, Erzurum-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Erdoğan Ö. (45), Mevlüt Ö. (65), Hacer Ö. (60) ve Melek Ö. (75) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar Selim ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan Mevlüt Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.