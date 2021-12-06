İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7593
  • EURO
    15,5862
  • ALTIN
    787.172
  • BIST100
    1917.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 astsubay gözaltına alındı
Güncel

Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 astsubay gözaltına alındı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkartılan 3 astsubay gözaltına alındı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:23
ABONE OL

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kars il merkezinin yanı sıra Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede polis ekiplerince belirlenen adreslere yönelik operasyonda biri kadın 3 astsubay yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma kapsamında bir astsubayın da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.