Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü

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Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

KARS'ın Selim ilçesinde, yoğun sis nedeniyle yük trenini görmeyip hemzemin geçide giren otomobildeki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Selim ilçesine bağlı Karaçay köyü yakınlarında meydana geldi. Koyunyurdu Köyü'nden, 36 EZ 255 plakalı otomobili ile ilçe merkezine giden Ersin Gümüş, yoğun sis nedeniyle Erzurum yönünde ilerleyen yük trenini göremeyip, hemzemin geçide girdi. Ancak hızla gelen tren otomobile çarptı. Yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenen otomobilde Ersin Gümüş(30) ile yanında bulunan amcası Nihat Gümüş (46) ve amcasının oğlu Muhammet Gümüş (11) hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
 
Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından hurdaya dönen otomobil, çekiciye yüklenerek raylardan kaldırıldı. Yük treni de yoluna devam etti.
 
Ölenlerin cansız bedenleri ise Selim Devlet Hastanesi morgundan Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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