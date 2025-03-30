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Kars'ta iki araç çarpıştı: 2 ölü

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

AA30 Mart 2025 Pazar 07:52 - Güncelleme:
Kars'ta iki araç çarpıştı: 2 ölü
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Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Selim Devlet Hastanesine götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı.

5 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

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