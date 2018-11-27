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Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11'i öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı.

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 Azat köyünden Kars merkeze öğrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalı minibüs, Karacaören köyü yakınlarında devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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