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Kars'ta otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı

Kars'ta büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. 2 çoban yaralanırken, 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

IHA11 Mayıs 2025 Pazar 21:48 - Güncelleme:
Kars'ta otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı
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Kars'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları arazide otlatan Ö.B. ile Gökhan Y., sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte köye dönmek için hayvanlar ile birlikte yola çıktı.

Yağmur ile birlikte peş peşe düşen yıldırımlardan biri hayvan sürüsüne isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle Ö.B. ve Gökhan Y., kısa süreliğine baygınlık geçirdi. 10 büyükbaş hayvan da telef oldu. Köylülerin yardımıyla yaralılar Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Olayı anlatan Gökhan Y., hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerine hayvanların telef olduğunu belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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