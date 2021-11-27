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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kars'ta, 'PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G.'nin (54) de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

DHA27 Kasım 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:40
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G., iş adamı O.A. (45) ve HDP il yönetim üyesi O.M. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirdi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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