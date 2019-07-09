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Kars'ta PKK'ya ait 10 sığınak imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait 10 sığınak imha edildi.

  • AA
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Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde topçu ateş desteği ve hava hücum harekatı ile operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce kullandığı 4 gömü noktası ile 10 barınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklarda yapılan operasyonda, 9 tüp, 11 küçük pil, 45 santimetre uzunluğunda kablo, 1 motosiklet aküsü, 100 kilo un, 50 kilo şeker, teröristlere ait giyim malzemeleri, mutfak eşyaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Teröristlere ait 10 sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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