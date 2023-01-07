Kars'ta salonun asma tavanı çöktü! Bakan Koca: Yaralıların genel durumları iyi

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun asma tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 32 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BAKAN KASAPOĞLU: HİÇBİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, gazetecilere, oteldeki alçıpan tavanın çökmesi sonucu olayın yaşandığını belirterek, "Hastaneye intikal eden vakamız mevcut. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yok." dedi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Öksüz, "Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyorken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız da oldu. Ayakta tedavileri yapılıyor. Toplam 32 kişinin hastanede tedavisi yapılıyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde salonun tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanının çökmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Yaralıların 23'ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.