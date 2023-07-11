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Kars'ta şiddetli sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında, 5 ev ve bazı iş yerleri ile okul bahçelerini su bastı.

AA11 Temmuz 2023 Salı 00:14 - Güncelleme:
Kars'ta şiddetli sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
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İlçede akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, su taşkınları meydana geldi.

Akyaka Caddesi, Topkaya ve İstasyon mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı ilçede, Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle Akyaka Bölge Yatılı Ortaokulunun bahçesi de suyla doldu, Kars-Akyaka tren hattının da bazı bölümleri su altında kaldı.

Caddelerde biriken sular nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, ekiplerin su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması sürüyor.

  • Kars
  • sağanak
  • su baskını

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