İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,45
  • EURO
    49,6409
  • ALTIN
    5716.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebeğe ambulans uçak yetişti: Ankara'ya sevk edildi
Güncel

Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebeğe ambulans uçak yetişti: Ankara'ya sevk edildi

Kars'ta solunum sıkıntısı çeken 44 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebeğe ambulans uçak yetişti: Ankara'ya sevk edildi
ABONE OL

Kent merkezinde yaşayan aile, bebekleri E.Ü'nün rahatsızlanması üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle iki hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü ve mevcut durumunun ileri değerlendirme gerektirdiği tespit edildi.

Doktorların sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

Bebek E.Ü, hastaneden ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na götürülerek burada bekletilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

  • bebek
  • solunum sıkıntısı
  • ambulans uçak

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.