Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebeğe ambulans uçak yetişti: Ankara'ya sevk edildi

Kent merkezinde yaşayan aile, bebekleri E.Ü'nün rahatsızlanması üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle iki hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü ve mevcut durumunun ileri değerlendirme gerektirdiği tespit edildi.

Doktorların sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

Bebek E.Ü, hastaneden ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na götürülerek burada bekletilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.