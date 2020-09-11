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Kars'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 bin sikke ele geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskında Osmanlı dönemine ait 2 bin 5 adet sikke bulundu.

IHA11 Eylül 2020 Cuma 12:31 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:34
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Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan bir ihbar üzerine yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda, Kağızman’da durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, araçta Osmanlı dönemine ait II. Mahmut Rumi altını olduğu değerlendirilen 2 bin 5 adet sikke ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Osmanlı dönemine ait II. Mahmut Rumi altını olduğu değerlendirilen 2 bin 5 adet sikke Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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