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Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 17:37 - Güncelleme:
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

2 ARACA DA EL KONULDU

Jandarma ekipleri suça karıştığı tespit edilen 2 araca da el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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