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Sinsice yaklaşıp bir anda kaptı! İşte Kars'ta yılanların balık avı

Son dakika haberi... Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, karınlarını doyurmak için balık avlıyor.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:15
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Dereiçi Mevki’inde Hidro Elektirk Santrali önünde ortaya çıkan yaklaşık 1 metrelik yılanlar, su kenarında bekleyerek karınlarını doyurmak için balık avlıyor. Yılanın balığı yakalaması ve başka bir yılana kaptırmama mücadelesi kameraya yansıdı.

Hidro Elektrik Santrali çalışanı Gültekin Akdemir, yılanın balık avlamasını cep telefonuyla kaydetti. Akdemir’in kaydettiği görüntüde, ‘balığı yakalayan yılan, balığı sudan çekerken, bir başkan yılanın da balığı kapmak istemesi’ yer alıyor. Yılan ise yakaladığı balığı çekerek bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte Dereiçi Mevki Hidro Elektrik Santrali barajı önünde bulunan yeşil alandaki yılan ise dikkat çekti. İnsanlar tarafından rahatsız edilmeyen yılanların rahat hareketi ise kameralara yansıdı.

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