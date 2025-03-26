Kars'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Arpaçay yol ayrımında dün, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 10 aylık Melih Alparslan Akbaba, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbaba'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonuyla yaptığı canlı yayın sırasında görüntülendi.

Görüntüde, sürücü Ali Aydın'ın kullandığı aracın ara yoldan ana yola aniden çıktığı görülüyor.

Kars'tan Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, dün Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada sürücü Ali Aydın hayatını kaybetmiş, araçtaki 1'i bebek 6 kişi de yaralanmıştı.