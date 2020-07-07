Kartal AİHL pandemi sürecinde de öğrencilerinin yanında oldu

07 Temmuz 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:19

Eğitimde öncü yaklaşımlarıyla dikkat çeken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, salgın döneminde öğrencilerini akademik, sosyal ve psikolojik yönden geliştirecek etkinlik ve uygulamalara yer verdi. Eğitim öğretimde kullanılabilecek tüm çevrimiçi yöntemlerle çalışmalarını aksatmadan yürüten Kartal AİHL, şartlar ne olursa olsun eğitim ve öğretimin devam etmesi düsturunu fiili olarak göstermiş oldu. Şimdi, bu süreçte yapılan çalışmaları yakından inceleyelim.

ÖNCE YOL HARİTASI



13.03.2020 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime ara vermesi ile Kartal AİHL vakit kaybetmeden süreci sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek adına tüm ekipleriyle gerekli planlamaları yaptı.

TEMİZLİK VE SAĞLIK ÖNCELİK



İlk olarak okul ve pansiyonlar, personel tarafından titizlikle temizlendi. Ayrıca ilçe belediyesince okul ve pansiyonlarda ileri dezenfekte uygulaması yapıldı. Okul koridorlarında öğrenciler için dezenfektan kullanımına uygun düzenlemeler yapıldı. Okulun tüm paydaşlarının ve yakınlarının sağlık durumları yakından takip edildi.

ETKİN VE KATILIMCI EĞİTİM



EBA eğitim destek programının verimli bir şekilde kullanılması için; Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından öğrencilere ve öğretmenlere gerekli teknik bilgi desteğinde bulunuldu. Böylelikle EBA üzerinden düzenli ders yapılmasına imkân sağlandı.

Kartal AİHL, EBA eğitim destek programı dışında ne tür programları kullanabileceğini değerlendirdi. Öğretmenlerle görüşmeler yaparak kalan ders saati ihtiyaçlarını belirledi. Yeni ders programlarını EBA eğitim portalının yayın akışını gözeterek öğrenci ve öğretmenlerle paylaştı. Her sınıf için haftalık 25 - 35 ders saati tanımlandı.

Bu süreçte toplam 16.800 saat çevrimiçi ders yapıldı. Okul, öğrenci ve veli işbirliği sayesinde derslere yüksek oranda katılım sağlandı.

SEMİNER DERS UYGULAMASI



Derslerin mahiyetine bağlı olarak Meslek dersleri toplu seminerler şeklinde yapıldı. Özel gündem ve ihtiyaçlar gözetilerek belirlenen ve büyük ilgi gören bu seminerlerde: Üç Mukaddes Belde, İman Amel İlişkisi, Hadis-i Şeriflerde Tevekkül, Hadis-i Şeriflerde Sabır, Veda Hutbesi ve İnsan Hakları, Fıkıhta Suç ve Ceza İlkesi, Kur’an’dan Örneklerle Sahte İlahlar, Allah’ın Varlık Delilleri, Kur’an’da Söz Ahlakı gibi konular ele alındı.

Bu süreçle ilgili çalışmaları Matematik Öğretmeni Esra Onatçalı Ertuğ şöyle değerlendirdi; “Bütün dünyada hiç beklenmedik bir sürece girildiğinde, bu kriz anını bizim okul kadar iyi yöneten başka bir okul görmedim çevremde. Olaya o kadar çabuk adapte olup zaman kaybetmeden sürece öyle hızlı uyum sağladık ki gerçekten örnektir.

15 Mart itibariyle yüz yüze eğitime ara verilecek haberi gelir gelmez, bizde çalışmalar başladı. Okul varken neler yapıyorsak aynen devam edildi. Ders videolarımı ilk hafta sonu çekmeye başladım. Eba vb. tüm fırsatlar değerlendirildi. A-B-C planımız hep hazırdı.16 Mart itibariyle video yüklemelerine başladım. Öğrenciler, daha tatil havasına giremeden tempoyu tutturduk biz. Birçok yerde “ dersler nasıl olacak, uzaktan eğitim olabilir mi, imkanlar müsait mi, katılım olur mu?” soruları uçuşurken biz çoktan kaldığımız yerden devam etmeye başlamıştık bile. Öğretmen istekli olunca öğrenciye de aynen yansıyor. Çabaya ve isteğe onlar da cevap verince birbirimize enerji kattık. Ben istekli oldukça onlar katılım sağladı, onlardan olumlu dönüşler aldıkça; ben daha güzel neler yapabilirim hevesiyle çalıştım. 11.sınıflarımın motivasyonu önemliydi. Müfredatımızı eksiksiz ve en verimli şekilde tamamladık. Yapamadıkları soruları her zaman sorabilme imkanı sundum onlara. Bu süreci verimli geçirmeyi başardık.

Rehberlik sınıfım için her hafta yeni etkinlikler buldum. Birlikte videolar çektik, resimler, boyamalar yaptık, yeni enstrümanlara merak saldık, çektiğimiz fotoğrafları birbirimize attık, yeni tarifler denedik, çiçek yetiştirdik kısacası hobi patlaması yaşadık. Birlikte geliştik. Onların zamanlarını bilgisayar oyunları ile öldürmemeleri için elimden geleni yaptım. Velilerimle irtibat halinde oldum hep. Birbirimizden yardım istedik ve destek aldık. Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalıştık, içimiz rahat. Daha iyileri için çalışmaya devam diyoruz."

MESAFELERİ ARADAN KALDIRAN MOTİVASYON TOPLANTILARI



Okul, çarşamba gününün son saatini rehberlik dersi olarak planladı. “Kahveni Al Gel” ve “Çayını Al Gel” spotu ile öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleriyle buluştular böylelikle öğrencilerin programdan tam anlamıyla istifade etmesi sağlandı. Aynı zamanda bu etkinlik öğrenciler için mevcut durumun yarattığı psikolojik etkinin olabildiğince azaltılmasını sağladı.

Kartal AİHL Rehberlik Servisi, salgın sürecinde öğrencilerin muhtemel psikolojik durumlarını gözeterek çevrimiçi programlar tertipledi. Rehber öğretmenler eşliğinde düzenli ve verimli ders çalışma, plan yapma, uyku düzenini sağlama, zamanı etkin kullanma ve alternatif etkinlikler yapma konularında bilgilendirmede bulunuldu. 925 saati bulan rehberlik destek hizmetleri öğrencilerin en önemli desteği oldu.

Öğrencilerin kariyer planlamaları için anketlerle belirlenen mesleklerden yetkin isimler çevrimiçi olarak öğrencilerle buluştu. Ayrıca önceki yıllarda YKS’de derece yapan okulun mezunları Zirvedekiler başlığında öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulundular.

Ayrıca zaman zaman veli seminerleri düzenlenerek; salgın sürecinde ebeveyn tutumlarının ne şekilde olması gerektiği hususlarında uzman konuklar ile çevrimiçi programlarlar yapıldı. Ramazan ayı öncesi ve sonrasında, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden verimli bir şeklide istifade edebilmesi için ders programları revize edildi.

Süreçle ilgili okul velilerinden Figen Çalışkan, yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi:

“Çocuklar Covid-19 salgınının hızla yayılması nedeniyle artık evdeydiler. Kısa bir süre sonra okul açılır mı, çocukların derste eksiklikleri çok olur mu diye düşünüyordum. Nasıl olacaktı? Okulumuzun devlet okulu olması sebebiyle ve böyle bir tecrübenin daha önce bir örneği olmadığından, eğitimle ilgili açıkçası hiçbir beklentim yoktu. Ben böyle düşünedururken; okulumuz hiç zaman kaybetmeden uzaktan eğitim sürecine başladı. Çok şaşırdım. Bu süreçte çevrimiçi derslere hemen başlanılmış ve gayet istikrarlı bir şekilde devam ediliyordu. Çocukların motivasyonu da unutulmamıştı yapılan çok yerinde uygulamalarla çocuklarımızın motivasyonu sürekli olarak desteklendi.

Dersin yanında çocukların ve velilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkıda bulunmak için yapılan çevrimiçi programlara bayıldım. Çok güzeldi. Bu programlar, çocuklarımızı hayata hazırlıyordu. Psikologların yaptığı programlarla çocukların hem evdeki süreci hem de üniversite sınavı süreçlerini rahat geçirmeleri sağlandı.

Okulu eve taşıyan müdürüyle, öğretmeniyle, uzaktan eğitim sürecini çok güzel yöneten, öğrencileri ve velileri yalnız bırakmayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesine teşekkür ederim. Böyle bir ailenin içinde çocuğumun ve benim olmam mutluluk verici.”

DÜNYAYLA ENTEGRE EĞİTİM ORGANİZASYONLARI



Kartal AİHL, başarı ile yürütmekte olduğu uluslararası IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ve IB (International Baccalaureate) programlarına yönelik eğitimlerini uzaktan eğitim sürecinde de dünya ile bütünleşmiş bir şekilde kesintisiz yürüttü. IGCSE programında çevrimiçi sınav uygulamalarının ilk kez tecrübe edildiği okulda; IB programları da büyük titizlikle, etkin bir şekilde devam ettirildi.

IGCSE koordinatörü Mustafa KAYA süreci şöyle değerlendirdi.

“Okulumuzun öğretmen, öğrenci ve velileriyle eşsiz bir uyumu yakaladığı bir eğitim sürecine şahitlik ettik. Pandemi süreci, IGCSE de sınav dönemine girdiğimiz bir zamana denk geldi. Uzaktan eğitimin zorluklarına rağmen; yerinde bir planlamayla, bunun yanında idare, zümre ve öğretmenlerin dinamizmi ile hiçbir kesintiye mahal vermeksizin IGCSE programında bulunan derslerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştirdik. Senkron yaptığımız çalışmalarda, öğrencilerimizin geçmiş kazanımlarını güçlendirmeyi ve yeni kazanımlarının kalıcı olmasını hedefledik. Asenkron yaptığımız çalışmalarda, sosyal yönlerini güçlendirerek okul ile bağlarını korumaya çalıştık. Tüm bu süreç boyunca Cambridge International ile eşgüdümlü olarak hareket ettik. Çevrimiçi sınavlar uyguladık. Öğrencilerimizin dünyada yaygın kullanılan uzaktan eğitim materyallerinden faydalanmasını sağladık. Edinilen bu tecrübe ile her şartta başarıya odaklanmış bir aile olduğumuz inancımız pekişti. Desteklerinden ötürü idaremize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürü borç bilirim.”

Kartal AIHL IBDP Koordinatörü Nalan Erdoğan’ın değerlendirmeleri ise şöyle:

“Dünyaca etkilendiğimiz Covid-19 salgını okulları ülkemizde de kapanmak zorunda bıraktığında okulumuz IB Diploma Programı bölümü olarak öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için hemen harekete geçtik. Tüm öğretmenlerimizle beraber uzaktan eğitim araçları ve kullanımları ile ilgili toplantılar yaparak yol planımızı hazırladık. Öğrencilerimize rehberlik hizmetlerimiz devam edip onların ve ailelerinin sağlıklarından emin olmaya çalışarak derslerimize başarıyla devam ettik. Bu arada öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bireysel çalışmaları olan Extended Essay sürecinde yalnız bırakmayarak bu çalışma için özel ayrılan ders saatinde danışmanlıklarına devam ettiler. Öğrencilerimizin psikolojik sağlıkları bizim için çok önemli olduğundan onlarla bireysel ve grup sohbetleri yapmayı da ihmal etmedik. Bu süreci milletçe en iyi şekilde ve en az zararla atlatıp öğretmen ve öğrencilerimiz ile yeniden ve yenilenmiş olarak okulumuzda buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

KESİNTİSİZ DİL EĞİTİMİ



Kartal AİHL, uzaktan eğitim sürecinde Yabancı Dil Eğitimini tüm sınıf düzeylerinde ve özelikle hazırlık sınıflarında ayrı bir platform üzerinden yürüterek, dil eğitiminin sekteye uğramadan devam etmesini sağladı.

İNGİLİZCE KOORDİNATÖRÜ MİNE DOĞAN MORGÜL’ ÜN UZAKTAN DİL EĞİTİMİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMESİ:



Okulumuz yabancı dil hazırlık eğitimi veren bir okul. Yüz yüze eğitimin büyük imkânlar sağladığı dil eğitimini pandemi sürecinde uzaktan yürütme düşüncesi heyecan vericiydi. Zümre olarak çok iyi ve çok hızlı bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Çevrimiçi ders için dünyada tercih edilen tüm yenilikçi kanalları da dikkate alarak derslerimizi işledik. Ders ve okuma kitaplarımızın, derse dair etkinliklerimizin çevrimiçi platforma uyumlu olması işimizi kolaylaştırdı. Hazırlık eğitimi süreci sonunda yaptığımız CEPT sınavımız velilerimizin gözetmenlerimiz olarak bizlere yardımcı olmasıyla çevrimiçi olarak yapıldı. Alanımızla ilgili pek çok seminer, film, video vb. çalışmaları öğrencilerimizle paylaştık.

Arapça eğitimi alan öğrencilerimiz; Merkezi Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Modern Language Center dil okulunun çevrimiçi eğitimlerine katıldılar. Bu planlama ile öğrenciler, 56 saat dersten istifade etme imkânı buldu.

ÇEVRİMİÇİ BİNLERCE KİTAP



Zor zamanlarda en iyi, en verimli arkadaş kitaptır düşüncesi ile öğrencileri evlerinde kitapla buluşturma fikrini harekete geçiren Kartal AİHL, yeni inşa edilen ve yaklaşık 70.000 kitabı bünyesinde bulunduran kütüphanesini uzaktan erişime açtı. Böylece binlerce kitap, öğrencilerin evlerine ulaştırıldı.

ÇEVRİMİÇİ YKS KURSLARI İLE ZİRVEYE ADIM ADIM



Üniversite sınavlarındaki başarılarıyla her zaman öne çıkan Kartal AİHL’de üniversite hazırlık çalışmaları da titizlikle yürütüldü. 11. ve 12. Sınıf seviyelerinde öğrencilerin ders konuları açısından bir eksikliklerinin kalmaması için derslere ve çevrimiçi sınavlara devam edildi. Bu minvalde öğretmenler gerek konu anlatımı gerek soru çözümü için birçok çevrimiçi imkânı kulandılar. Bu süreçte temin edilen çevrimiçi sınav sistemi ile öğrenciler TYT ve AYT denemelerine hem katılma hem de kendi sınav raporlarına ulaşma imkânına sahip oldular. Sınav neticelerinden hareketle, eksik oldukları konuları telafi ettiler.

Üniversite sınavının tarihi ile ilgili yapılan değişikliklerin öğrencileri olumsuz etkilememesi için çevrimiçi toplantılar yapıldı. Rehber öğretmenlerin bireysel destekleri bu süreci adaylar için kolaylaştırdı. Konu ile ilgili çalışmaları Tarih Öğretmeni Yavuz Tekin Şöyle değerlendirdi:

“YKS Hazırlığı, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizle büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bir süreç. Salgın dönemi, öngörebildiğimiz bir süreç olmasa da özellikle 12. sınıflarda birinci dönem itibariyle konuların önemli bir kısmını bitirmiş olmanın rahatlığını yaşadık. Böyle olunca öğrencilerimiz açısından konu eksiklerinin olmaması nedeniyle uzaktan eğitim sürecine diğer öğrencilere nazaran daha rahat başladılar. MEB’in uzaktan eğitimi ilan edişini takip eden bir iki gün içerisinde kaldığımız yerden devam ettik. 314 saat YKS çevrimiçi ders, 35 dijital deneme, 1965 saat soru çözümü, uzaktan bireysel rehberlik görüşmeleri, mesleki tanıtım görüşmeleri ve daha nicesi. Öğrencilerimizin süreçteki iştiyakları, öğretmenlerimizin sınır bilmeyen fedakâr ve paylaşımcı tutumları, ümitlerimizi bir kez daha yeşertti. Bu süreçte öğrencilerimizle yüz yüze eğitimi çok özledik ancak tüm olumsuz şartlarla baş edebilecek uygun bir yeterliliğe sahip bir kurs yapısına ulaştık. Uzaktan eğitim sürecinde birlikte yol aldığımız öğretmen, öğrenci ve velilerimize çok ama çok teşekkür ediyorum.”

MESAFE TANIMAYAN SOSYAL ETKİNLİKLER



Yürüttüğü sosyal içerikli programları ile ön planda olan Kartal AİHL, salgın sürecinde de nitelikli programlar düzenlemeye devam etti. Bu Programlardan bazıları şöyle:

RAMAZAN SOHBETLERİ



Kartal AİHL, düzenlediği çevrimiçi etkinliklerle Ramazan ayı boyunca misafir ettiği uzman isimleri öğrencileri ve aileleri ile buluşturdu. Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. Faruk Beşer bu etkinliklerde yer aldı.

Ramazanda yapılan çalışmalar konusunda Kartal AİHL Müdür Yardımcısı Yüksel Özgün’ün değerlendirmeleri şöyle:

“Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır, gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır” ayetinde de ifade edildiği üzere daha önce hiç tecrübe etmediğimiz dönem geçirdik. Bu süreçte, uzaktan eğitim ile meslek derslerinin nasıl yapılacağını düşünürken, önümüzde nice kolaylık kapısı açıldı. Neler mi yaptık?

Tüm kademelerde Kur'an-ı Kerim dersi, Hazırlık ve 9. sınıflarda Arapça dersleri, Ramazan ayında meslek dersleri öğretmenlerimiz tarafından öğrenci ve velilerimize yönelik 34 seminer, akademisyen misafirlerimiz tarafından 4 adet konferans, Haziran ayında TDB, Fıkıh, Hadis, Siyer ve Tefsir alanlarında dokuz seminer, Ramazanda öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile mukabeleler, hatimler… Dolu dolu geçen bir dönem oldu. Emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ederim.”

YABANCI DİLDE KONUŞMALAR



Ramazan ayının bir diğer etkinliği “Ramadan Talks” adı altında yabancı dilde konuşma seminerleri oldu. Av. Hakan Camuz uluslararası hukuk konusunda, Dr. Oussama El-Haghe pandemi ve insan sağlığı hususlarında bilgilendirmede bulundular. Programa hazırlık sınıfı öğrencilerinin yanı sıra 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerimiz katılım gösterdi.

TARİHİ MEKÂNLARDA SANAL GEZİLER



Karantina günlerinde çevrimiçi müze gezileri oldukça ilgi gördü. Kartal AİHL mezunlarından Ömer Faruk Deliktaş’ın rehberlik ve anlatımıyla Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Harem gezileri öğrencilere, velilere ve öğretmenlere tarihte yolculuk etme imkânı tanıdı.

UFUK AÇAN SÖYLEŞİLER



“Cuma Söyleşileri” adı altında öğrencilere ve velilere yönelik seminerler düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz “Büyük Savaşın Kara Kutusu” adı altında II. Abdülhamid döneminden I. Dünya savaşına kadar Osmanlı silah pazarının perde arkası ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Baykar Kontrol Güdüm Seyrüsefer Teknolojileri Birim Lideri Dr. Suat Kay, Akıncı ve hava sistemleri semineri ile insansız hava sistemleri hakkında bilgi verdi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise “Milli Teknoloji Hamlesi” ile ilgili dünden bugüne milli ve yerli teknolojiler konusunda önemli bilgilendirmede bulundu.

10. sınıf öğrenci velisi Cihat Zeybek’in uzaktan eğitim süreci ile ilgili değerlendirmesi:

“Okulumuzun, tüm değişkenleri dikkate alarak bu süreci çok iyi planladığına şahit oldum. Biz sadece öğrencimizin müfredata dönük derslerine yönelik bir uzaktan eğitim programı bekliyorduk. Ancak çocuğumuzun akademik, psikolojik, sosyal ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanan birçok program çok iyi bir tecrübeydi. Bu kadar yoğunluğun içinde Kartal AİHL biz aileleri de unutmamış ramazan sohbetleri, cuma buluşmaları, rehberlik servisi seminer programları, tarihi mekânlarda yapılan çevrimiçi gezilerle bu zorlu süreçte bizi de okulun bir parçası haline getirdi. Okul müdürümüzün hemen hemen tüm programlara katılması, diğer idarecilerimizin de düzenli olarak katılım sağlamaları takdire şayandır. Bu hem aile olarak bizi hem de öğrencimizi okulun programlarına katılıma teşvik etti. Bir veli olarak öğretmelerimizle kurduğumuz yakınlık da dikkat çekiciydi bu süreçte kendilerinden istifade etme imkânı bulduk. Okulun uzaktan eğitime dair bizlerin tespit ve önerilerimizi merak edip dikkate alışı da ayrı bir incelikti.”

9. SINIF ÖĞRENCİSİ İCLAL DAĞCI:



“Salgın sebebiyle başlayan uzaktan eğitim süreci, okulumuz tarafından etkili bir şekilde geçirildi. Öğrenciler olarak haftalık ders programımız dışında çevrimiçi söyleşi, sohbet, seminer ve birçok farklı faaliyete düzenli olarak erişim imkânı edindik. Ramazan ayının da içinde bulunduğu bu zaman dilimi, düzenlenen tüm bu etkinliklerle verimli hale getirildi. Okul içi çevrimiçi faaliyetlerin yanı sıra, okul dışı platformlarda düzenlenen konferans ve seminerler de zamanımızı iyi değerlendirmemizi sağladı. Tüm bu kültürel ve sosyal aktivitelerin bizleri salgın psikolojisinden bir nebze de olsa uzaklaştırdığını ve kişisel gelişimimize katkı sağladığını söyleyebilirim. Bu süreçte kendine zaman ayırma şansını bulmuş ve bu zamanını verimli geçirdiğine inanan bir öğrenci olarak; okulumuzun bu süreci olabilecek en iyi şekilde geçirmemize fırsat tanıdığı kanısındayım.”

EDEBİYAT SEMİNERLERİ



Türk Dili ve Edebiyatı zümresi öncülüğünde, edebiyatın temel meselelerinin uzman konuklarla ele alındığı çevrimiçi edebiyat seminerleri büyük ilgi gördü. Çevrimiçi düzenlenen seminerler aşağıda yer almıştır:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı, "Edebiyat ve Toplumsal Değişme"

Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özlem Fedai, "Modern ve Postmodern Romanda Gerçeklik'in Kavranışı"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Karaca "Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirinde Gerçeklik'in Kavranışı"

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İhsan Büyükçolak, yapılan seminerleri ve uzaktan eğitimi şöyle değerlendirdi:

“Edebiyat insanın özü ile ilgisi üzerinden doğmuş, söz ile kedini ortaya koymuştur. Uzaktan eğitim sürecinde; bizleri en çok zorlayan, öğrencilerin yüzlerine, gözlerine bakarak hitap edememek oldu. Çevrimiçinin tüm imkânlarıyla öğrencilerimizle buluştuğumuz bu tecrübe gerek müfredata dönük çalışmalarımızla, gerek karantina günlerinde öğrencilere kalan boş vakitlerin değerlendirilmesine yönelik kültür ve sanat paylaşımlarıyla oldukça verimli geçti. Bu dönemi birçok öğrencimiz, modern yaşamın insanı kendinden uzaklaştıran kısır döngüsünden çıkışı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Bu sevindirici bir durumdu. Şiirden hikâyeye, romandan denemeye, sinemadan belgesele kültür ve sanat, gerek bizim gerek öğrencilerimizin dünyasında ayrı bir önem kazandı.

Kartal AİHL’de edebiyat bir yandan ulusal müfredat bir yandan IGCSE Türkçe bir yandan da IB Anadilde Edebiyat programlarının hiçbir kesintiye uğramaksızın sürdürülmesi gurur vericiydi. Öğrencilerimizin derslere katılımı ve derslerdeki performansı uzaktan eğitimin tüm olumsuzluklarına rağmen mutluluk kaynağımız oldu.

Bu dönemde çevrimiçi edebiyat seminerlerimiz de ayrı bir renk oldu. Gerek öğretmenlerimiz ve gerekse öğrencilerimiz için program sonrası bu seminerlerin devamına dönük ısrarları çok anlamlıydı. Bu seminerler, dimağlarımızda hoş bir sada bıraktı. ”

BİR VARLIK DUYUŞUNUN TASFİYESİ



Kartal AİHL 2019-2020 öğretim yılını, üç aylık dolu dolu geçen uzaktan eğitim sürecini öğrenci, öğretmen ve velilerin de katıldığı çevrimiçi bir dersle noktalandı. “Bir Varlık Duyuşunun Tasfiyesi” konulu kapanış dersini okulun ’97 mezunlarından Namık Kemal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özkan Öztürk’le başlıklı gerçekleştirdi.

Kartal AİHL içerisinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde şunu bir kez daha gösterdi ki; değişen şartlara çok hızlı intibak edebilen bir yönetim kadrosuna, bunu sahaya tatbik edebilen bir öğretmen kadrosuyla yoluna emin adımlarla yürüyor.