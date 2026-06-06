Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık İcazet Merasimi

Program, okulun 2020 yılı mezunlarından olan, tıp eğitimi alırken aynı zamanda 4 yıl boyunca müezzin kayyımlık görevini başarıyla ifa eden Tarık Kirenci'nin Kur'ân-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın selamlama konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürümüz Doç. Dr. Özkan Öztürk, hafızlık ve hadis hafızlığının gençlerin karakter ve şahsiyet inşasındaki önemine vurgu yaparak, öğrencileri yetiştiren ailelere, fedakâr öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Ardından kürsüye gelen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, hafızlık müessesesinin medeniyetimizin en köklü emanetlerinden biri olduğunu ifade ederken, icazet alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Daha sonra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen hitaplarını gerçekleştirdi. Gözen konuşmasında, gençlerin ilmî ve ahlâkî gelişimlerine katkı sağlayan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekerek hafız ve hadis hafızı öğrencileri, ailelerini ve eğitim kadrosunu tebrik etti.

Gecenin en özel anlarından ilki, hadis hafızlığı eğitimini başarıyla tamamlayan gençlerin sahneye davet edilmesiyle yaşandı. Öğrencilerin bu kutlu yolculuğu kendi dünyalarından anlattıkları video gösteriminin ardından, Abdurrahman Gül Hoca rehberliğinde hadis hafızlığını tamamlayan öğrenciler tek tek sahneye çıkarak icazetlerini aldılar.

Hadis Hafızlığını başarıyla tamamlayarak icazet alan isimler: Bilal Kourdıeh, İsmail Eren Çolak, Tarık Genç, Muammer Yasir Türksoy, Ömer Faruk Baş, Bilal Fırat, Mehmet Akif Tekeli, Ahmet Enes Tekeli, Yusuf Yıldırım, Ammar Mahmut ve Yasin Yazıcı oldu.

Programın en mübarek ve heyecan dolu anı ise Hafızlık İcazet Merasimi oldu. Kartal İmam Hatip çatısı altında hafızlık yapmanın anlamını ve öğrencilere kattığı ufku gözler önüne seren video gösteriminden sonra, Kur'an-ı Kerim'i kalplerine koruyan hafız öğrenciler sahneye davet edildi.

Merasimin sevk ve idaresini üstlenen Reisül Kurra Sayın Mustafa Demirkan ve kıymetli Ekrem Öztürk hocaların rehberliğinde dualar edilerek icazet merasimi tamamlandı. İcazet alan hafız öğrenciler: Ensar Postal, Ahmed Halil Yazıcı, Yusuf Ali Demirkaya, Furkan Pişkin, Cevdet İvgin, Haktan Kadri Yazıcı, Ramazan Yağız Yıldıran ve Ahmet Bilal Mutlu olarak kayıtlara geçti.

İcazet merasimlerinin ardından, hafızlık ve hadis ezberleme yolunda gece gündüz demeden çalışan öğrencileri taçlandırmak adına ödül törenine geçildi. Tören kapsamında sadece eğitimini tamamlayanlar değil; azimle yollarına devam eden, hafızlık süreçlerinde 5, 10 ve 15 dönüşü başarıyla geride bırakan hem kız hem de erkek öğrenciler kategoriler halinde sahneye alınarak ödüllendirildi. Kızlar kategorisinde hafızlığını tamamen bitiren Esma Nur Zengin, Meryem Gümüş, Beyza Özyurt, Edanur Doğan, Elif Adelli, Meryem Sarıyalçın, Meryem Betül Uçar, Melek Meryem Kaplan ve Elif Beyza Kaya davetlilerden büyük alkış aldı.

Öğrencilerin yetişmesinde büyük şefkat ve emek gösteren kıymetli hocalarımız Süleyman Aydın, Abdurrahman Gül, Mücahit Aydın ve Fatma Aydın da sahneye davet edilerek kendilerine şükranlar sunuldu.

Program kapsamında hafız ve hadis hafızı öğrencilerimize hediye takdiminde bulunarak bu anlamlı güne katkı sağlayan kıymetli misafirlerimize teşekkür edildi. Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olan Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal Dernek'e desteklerinden dolayı şükranlar sunuldu.

Merasim, Kur'an ve hadislerin insan hayatındaki mahiyetine vurgu yapan anlamlı bir kapanış konuşmasıyla nihayete erdi.