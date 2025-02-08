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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa için mutabakata şart

'İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu' programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Cumhurun çoğunluğunun kabul ettiği mutabakat ortaya konulmalı. Yeni anayasa için mutabakat şart. Sağlam bir demokrasi için mutabakat şart.' dedi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa için mutabakata şart
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu" programında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Bildiğiniz gibi, dünyada kurucu meclisler vardır, ancak devlet kuran meclisler çok nadirdir.

* TBMM'nin cumhuriyeti kurmak, devleti kurmaktan öte bir özelliği vardır. TBMM, en zor şartlarda Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesini veren bir karargahtır.

* Meclisimiz Gazi Meclis'tir, meclisimiz ülkeye yapılan saldırılara karşı göğsünü siper etmiş milletimizin topyekün temsilcisi olan, onları her alanda temsil eden üyelerden oluşan kurucu meclistir, devleti kuran meclistir evet ama bunlardan daha önemlisi kurtuluş mücadelesinin merkezi olan meclistir.

* Cumhurun çoğunluğunun kabul ettiği mutabakat ortaya konulmalı. Yeni anayasa için mutabakat şart. Sağlam bir demokrasi için mutabakat şart.

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