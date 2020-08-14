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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin taban puanındaki yükseliş hızla sürüyor

LGS Yerleştirme sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin taban puandaki yükselişi hızla sürüyor. Bu sene de 500 tam puanla % 0.01 yüzdelik dilimle iki (2) Türkiye birincisi okula yerleşirken taban ise % 0.74 oldu.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:37 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:37
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LGS Yerleştirme sonuçlarında okulumuzun taban puandaki yükselişi hızla sürüyor.

Bu sene de 500 tam puanla % 0.01 yüzdelik dilimle iki (2) Türkiye birincisi okulumuza yerleşirken tabanımız ise % 0.74 oldu. 2019 yılında 150 olan kontenjanımız 2020 yılı için 180’e çıkmasına rağmen 2019’da % 1.17 olan taban yüzdeliğimiz 2020’de % 0.74’e yükseldi.

Okulumuza yerleşmede erkek öğrenci oranı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artarak devam etti. 180 yeni öğrencimizin 108’i (% 60) erkek, 72’si (% 40) ise kız öğrenci oldu.

Bu sene ellibir (51) farklı şehirden öğrenci okulumuza yerleşti. Öğrencimizin % 64.5’i İstanbul dışından okulumuza geliyor.

En fazla öğrenci gönderen iller,

Sakarya 9

Balıkesir 8

Kocaeli 8

Ankara 7

Yeni öğrencilerimizin % 35.5’i İstanbul’un farklı ilçelerinden okulumuza yerleşti. İstanbul’un yirmi bir (21) ilçesinden öğrenci okulumuza geliyor.

En fazla öğrenci gelen ilçeler,

Pendik 10

Üsküdar 8

Kartal 7

Başakşehir 6

Okulumuza en çok öğrenci yerleştiren okullar;

ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI - HIZIRBEY İMAM HATİP ORTAOKULU 5

İSTANBUL / SANCAKTEPE – ABDURRAHMAN GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 4

ANTALYA / MURATPAŞA - ŞEHİT MUHAMMET OĞUZ KILINÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3

BURSA / YILDIRIM - BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3

İSTANBUL / PENDİK - ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3

OSMANİYE / MERKEZ - CAHİT ZARİFOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU 3

Okulumuza en yüksek puanla yerleşen ilk 10 sıradaki öğrencilerimizin geldiği iller ve okulları;

Yasin YAZICI - ÇORUM BELEDİYESİ PROF. DR. HAYREDDİN KARAMAN AİHL

Ayşe Bahar TAKTAK – KOCAELİ ÖZEL CEBİR ORTAOKULU

Muhammed Selim AKI – BOLU AKŞEMSEDDİN İMAM HATİP ORTAOKULU

Ezgi Sıla KILIÇASLAN - SAMSUN NAZMİYE-ÜNAL SOĞANCI ORTAOKULU

Emirhan GÜZELHAN - ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU AİHL

Melike Sevde ERMİŞ – GİRESUN GEDİKKAYA ORTAOKULU

Eneshan PALACI - BOLU İMAM HATİP ORTAOKULU

Abdurrahman AVSAN - DENİZLİ SERVERGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Yavuz Selim KİBAR – SAKARYA ÖZEL MEFKURE ORTAOKULU

Yusuf Talha ÇETİNKAYA – KARABÜK MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULU

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