Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin taban puanındaki yükseliş hızla sürüyor

LGS Yerleştirme sonuçlarında okulumuzun taban puandaki yükselişi hızla sürüyor.
Bu sene de 500 tam puanla % 0.01 yüzdelik dilimle iki (2) Türkiye birincisi okulumuza yerleşirken tabanımız ise % 0.74 oldu. 2019 yılında 150 olan kontenjanımız 2020 yılı için 180’e çıkmasına rağmen 2019’da % 1.17 olan taban yüzdeliğimiz 2020’de % 0.74’e yükseldi.
Okulumuza yerleşmede erkek öğrenci oranı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artarak devam etti. 180 yeni öğrencimizin 108’i (% 60) erkek, 72’si (% 40) ise kız öğrenci oldu.
Bu sene ellibir (51) farklı şehirden öğrenci okulumuza yerleşti. Öğrencimizin % 64.5’i İstanbul dışından okulumuza geliyor.
Sakarya 9
Balıkesir 8
Kocaeli 8
Ankara 7
Yeni öğrencilerimizin % 35.5’i İstanbul’un farklı ilçelerinden okulumuza yerleşti. İstanbul’un yirmi bir (21) ilçesinden öğrenci okulumuza geliyor.
Pendik 10
Üsküdar 8
Kartal 7
Başakşehir 6
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI - HIZIRBEY İMAM HATİP ORTAOKULU 5
İSTANBUL / SANCAKTEPE – ABDURRAHMAN GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 4
ANTALYA / MURATPAŞA - ŞEHİT MUHAMMET OĞUZ KILINÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3
BURSA / YILDIRIM - BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3
İSTANBUL / PENDİK - ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3
OSMANİYE / MERKEZ - CAHİT ZARİFOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU 3
Okulumuza en yüksek puanla yerleşen ilk 10 sıradaki öğrencilerimizin geldiği iller ve okulları;
Yasin YAZICI - ÇORUM BELEDİYESİ PROF. DR. HAYREDDİN KARAMAN AİHL
Ayşe Bahar TAKTAK – KOCAELİ ÖZEL CEBİR ORTAOKULU
Muhammed Selim AKI – BOLU AKŞEMSEDDİN İMAM HATİP ORTAOKULU
Ezgi Sıla KILIÇASLAN - SAMSUN NAZMİYE-ÜNAL SOĞANCI ORTAOKULU
Emirhan GÜZELHAN - ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU AİHL
Melike Sevde ERMİŞ – GİRESUN GEDİKKAYA ORTAOKULU
Eneshan PALACI - BOLU İMAM HATİP ORTAOKULU
Abdurrahman AVSAN - DENİZLİ SERVERGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU
Yavuz Selim KİBAR – SAKARYA ÖZEL MEFKURE ORTAOKULU
Yusuf Talha ÇETİNKAYA – KARABÜK MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULU