İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,17
  • EURO
    50,4073
  • ALTIN
    6369.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kartal Bölge Adliyesi'nde saldırı: Eski eşini silahla yaraladı
Güncel

Kartal Bölge Adliyesi'nde saldırı: Eski eşini silahla yaraladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim, bir savcının silahla ateş açması sonucu yaralandı.

AA13 Ocak 2026 Salı 13:40 - Güncelleme:
Kartal Bölge Adliyesi'nde saldırı: Eski eşini silahla yaraladı
ABONE OL

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesinde (istinaf) görevli kadın hakim A.K, henüz belirlenemeyen bir nedenle Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından bacağından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAKİM, HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan hakim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.