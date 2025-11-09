İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Kartal sahil şeridinde zincirleme kaza

Kartal'da sahil şeridinde 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

9 Kasım 2025 Pazar 08:38
Kartal sahil şeridinde zincirleme kaza
ABONE OL

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halindeki 3 otomobil ile bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giderken birbirleriyle çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden birisi orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri orta refüjdeki kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, üçüncüsü ise yol kenarındaki kaldırıma ve bariyer amaçlı yapılan çelik halatlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan otomobiller ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

