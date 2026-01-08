İSTANBUL 17°C / 3°C
  Kartal sahilinde dalgalar yola vurdu: Yürüyüş yolları suyla kaplandı
Güncel

Kartal sahilinde dalgalar yola vurdu: Yürüyüş yolları suyla kaplandı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kartal sahilinde dalgaların yola vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Kartal sahilinde dalgalar yola vurdu: Yürüyüş yolları suyla kaplandı
Kentte aralıklarla süren yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fırtına nedeniyle Kartal sahilinde oluşan dalgalar sahil yoluna vurdu. Pendik istikametinde seyir halinde olan sürücüler, yoldaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI SUYLA KAPLANDI

Öte yandan, dalgaların yola vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dalgaların yola kadar yükseldiği, yürüyüş yollarının tamamının suyla dolduğu görülüyor. Sahil yolunda araçların güçlükle ilermesi de görüntülerde yer alıyor.

İŞTE O ANLAR

