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Kartal'da bir işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilerin işyerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken bilgisayar kasasına saklanmış halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • DHA
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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okul çevrelerinde uyuşturucu madde sattıklarını belirledikleri K.D.ve A.Ç.'nin Topselvi Yalı Mahallesi'ndeki işyerini bir süre takip altına aldı. Takip sırasında ekipler, işyerine çok sayıda kişinin giriş-çıkış yaptığını belirledi.
 
Ardından düzenledikleri operasyonda, K.D. ile A.Ç.'yi gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada bilgisayar kasası içerisine gizlenmiş halde 305 gram Skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli, Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.
 

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