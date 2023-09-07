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  • Kartal'da çıkan kavgada tek yumruk yiyen vatandaş hayatını kaybetti
Güncel

Kartal'da çıkan kavgada tek yumruk yiyen vatandaş hayatını kaybetti

Kartal'da berbere gelen müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kafasına yumruk atılan bir kişi fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
Kartal'da çıkan kavgada tek yumruk yiyen vatandaş hayatını kaybetti
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Kartal'da geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre berbere gelen iki kişi arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle berberin önünde kavga çıktı. Berber dükkanı önünde bekleyen diğer vatandaşların da dahil olduğu kavgada kafasına yumruk yiyen Türki Yıldırım, fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin kendine gelmesi için yardım ettiği Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın naaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Berber dükkanı önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan önünde kavga çıkıyor, kavga esnasında yumruk yiye yiye bir kişi yere yığılıyor.

  • Kartalda berber kavgası
  • kavgaya dönüşen tartışma
  • güvenlik kamerası kaydı

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