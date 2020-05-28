Kartal'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Kartal cuma namazı kılınacak camiler

Kartal'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Kartal'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Kartal cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Kartal için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Kartal ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kartal ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.KATAL'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.KARTAL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Akşemsettin CAMİİ
Atalar Merkez CAMİİ
Balcıdere CAMİİ
Cevizli Çınar CAMİİ
Çamlık Şehitler CAMİİ
Çavuşoğlu CAMİİ
Dolayoba Çınardere Yayla CAMİİ
Erenler CAMİİ
Esentepe Hicret CAMİİ
Esentepe Kültür Fazilet CAMİİ
Esentepe Yeşil CAMİİ
Fatih Sultan Mehmet CAMİİ
Gaziler CAMİİ
Hasan Tahsin Uğur CAMİİ
Kahramanlar CAMİİ
Kartal Merkez CAMİİ
Kartal Oto Sanayi CAMİİ
Kavaklı CAMİİ
Kıbrıs Şehitleri CAMİİ
Köy Hizmetleri CAMİİ
Kurfallı Çınar CAMİİ
Kurfallı Lalelik CAMİİ
Maarifi CAMİİ
Mehmet Akif Ersoy CAMİİ
Meral Akşehirlioğlu CAMİİ
Mevlana CAMİİ
Mustafa Denizer CAMİİ
Niyaziye CAMİİ
Nursen Özdayi Safa CAMİİ
Soğanlık Fatih CAMİİ
Soğanlık Hüdayi CAMİİ
Soğanlık Merkez CAMİİ
Soğanlık Ulu CAMİİ
Şeyh Edebali CAMİİ
Tamirhane CAMİİ
Topçamlar CAMİİ
Topselvi Fevzi Çakmak CAMİİ
Uğur Mumcu Yunus Emre CAMİİ
Yakacık Adnan Kahveci CAMİİ
Yakacık Hacılar CAMİİ
Yakacık Madenler CAMİİ
Yakacık Merkez CAMİİ
Yavuz Selim CAMİİ
Yeni Mh.Kubbeli CAMİİ
Yunus Nur CAMİİ
Zeytinlik Ulu CAMİİİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER