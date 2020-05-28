Kartal'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Kartal cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:35

Kartal'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Kartal'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Kartal cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Kartal için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Kartal ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kartal ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Akşemsettin CAMİİ

Atalar Merkez CAMİİ

Balcıdere CAMİİ

Cevizli Çınar CAMİİ

Çamlık Şehitler CAMİİ

Çavuşoğlu CAMİİ

Dolayoba Çınardere Yayla CAMİİ

Erenler CAMİİ

Esentepe Hicret CAMİİ

Esentepe Kültür Fazilet CAMİİ

Esentepe Yeşil CAMİİ

Fatih Sultan Mehmet CAMİİ

Gaziler CAMİİ

Hasan Tahsin Uğur CAMİİ

Kahramanlar CAMİİ

Kartal Merkez CAMİİ

Kartal Oto Sanayi CAMİİ

Kavaklı CAMİİ

Kıbrıs Şehitleri CAMİİ

Köy Hizmetleri CAMİİ

Kurfallı Çınar CAMİİ

Kurfallı Lalelik CAMİİ

Maarifi CAMİİ

Mehmet Akif Ersoy CAMİİ

Meral Akşehirlioğlu CAMİİ

Mevlana CAMİİ

Mustafa Denizer CAMİİ

Niyaziye CAMİİ

Nursen Özdayi Safa CAMİİ

Soğanlık Fatih CAMİİ

Soğanlık Hüdayi CAMİİ

Soğanlık Merkez CAMİİ

Soğanlık Ulu CAMİİ

Şeyh Edebali CAMİİ

Tamirhane CAMİİ

Topçamlar CAMİİ

Topselvi Fevzi Çakmak CAMİİ

Uğur Mumcu Yunus Emre CAMİİ

Yakacık Adnan Kahveci CAMİİ

Yakacık Hacılar CAMİİ

Yakacık Madenler CAMİİ

Yakacık Merkez CAMİİ

Yavuz Selim CAMİİ

Yeni Mh.Kubbeli CAMİİ

Yunus Nur CAMİİ

Zeytinlik Ulu CAMİİ