Kartal’da inşaatta sır ölüm! Elleri ve ayakları bağlı olarak bulundu Kartal’da bir inşaatta elleri ve ayakları arkadan bağlı bir erkek cesedi bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken ceset adli tıpa kaldırıldı.