İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2020 Salı / 24 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1461
  • EURO
    9,6605
  • ALTIN
    491.927
  • BIST100
    1231.54
Güncel

Kartal'da kağıt fabrikasında yangın

Kartal'da bir kağıt fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

10 Kasım 2020 Salı 08:03 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 08:03
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.