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Kartal'da kaza: 4 kişi yaralandı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı 4 kişi yaralandı.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
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Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokak'ta seyreden Yunus Emre T. idaresindeki 34 EKK 862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda duran 4 kadına çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yunus Emre T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralılardan üçünün sokak girişindeki tekstil atölyesinde çalıştıkları ve çay molası için dışarı çıktıkları öğrenildi.

Yaralılardan Meryem K'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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