Kartal'da kiracı dehşeti: 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kiracısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki C.D. tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Tanyeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; şüpheli ise olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

KİRACI İLE EV SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

TANYELİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI

Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.