Kartal'da ormanlık alanda yangın
Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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