Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına devam edildi

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün akşam ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.

Binanın yıkımı esnasında oluşan yoğun toz için itfaiye ekipleri enkazda sulama çalışmaları yürütüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.