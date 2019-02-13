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Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı binanın yıkımına devam ediliyor.

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İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemleri sürüyor.
 
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafındaki binalardan biri olan Yunus Apartmanı'nda dün akşam ara verilen yıkım çalışmalarına yeniden başlandı.
 
Yıkımına 10 Şubat'ta başlanan apartmandaki işlemlerin bugün tamamlanması bekleniyor.
 
Ayrıca polis tarafından kapatılan alana vatandaşların girişine izin verilmiyor.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

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