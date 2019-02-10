İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki riskli Yunus Apartmanı'ndan değerli eşyalar itfaiye ve polis eşliği ile çıkarıldı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından binanın yıkım işlemi başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nda bulunan değerli eşyaların çıkarılması için çalışma yapıldı.

Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı çevresinde 11 binadaki 135 hane boşaltılmıştı. Riskin en yüksek olduğu belirtilen 11 katlı Yunus Apartmanı'nın durumu da üzerine yerleştirilen sensörlerle sürekli takip ediliyor.

Bina sakinlerine ait değerli eşyaların çıkarılması için de bugün çalışma yapıldı. Her haneden bir kişi, itfaiye merdiveni ile çıkarıldığı kattan değerli eşyalarını aldı.

Polis gözetiminde yaşadığı kata çıkarılan vatandaşlardan riski kabul ettiğine dair bir imza alındı.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından riski binanın yıkımına başlandı.

21 ÖLÜ, 14 YARALI

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Bakan Kurum açıkladı: 8 bina yıkılacak

Bakan Kurum açıkladı: 8 bina yıkılacak

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Herkesin beklediği uygulama bu yıl başlıyor

Herkesin beklediği uygulama bu yıl başlıyor

Başkan'dan fırsatçılara sert sözler: Halde terör estirenin işini bitiririz

Başkan'dan fırsatçılara sert sözler: Halde terör estirenin işini bitiririz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA