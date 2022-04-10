Kartal'da üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Seyhan Sokak'taki üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın binanın üçüncü katındaki daireye de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken üçüncü kata da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevredekiler de ekiplerin yangına müdahalesini izledi.

Olayda binanın çatı kısmı yanarken üçüncü katta da hasar oluştu.