Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu.
- DHA
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.
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