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Kartalkaya duruşmasında gergin anlar... Sanık avukatları salonu terk etti

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın dördüncü gününde mağdur avukatı ile sanık avukatları arasında yaşanan tartışma duruşmaya damga vurdu. Bazı sanık avukatları salonu terk etti. İşte detaylar...

İHA10 Temmuz 2025 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
Kartalkaya duruşmasında gergin anlar... Sanık avukatları salonu terk etti
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Grand Kartal Otel yangını davasında mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntüsündeki parlama nedeniyle mutfak personeli ve teknik ekibi sanık kürsüsüne çağırdı; parlamanın nedenini ve görüntüleri açıklamaları istendi. Kürsüye çıkan sanıklar, parlamanın benmari cihazının bulunduğu alana monte edilen LED ışıklardan kaynaklandığını öne sürdü. Avukat savunması sırasında çıkan tartışma sonucu ise bazı sanık avukatları duruşmayı terk etti.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davada 19'u tutuklu 32 sanık, 4'üncü günde de yargılanmaya devam ediyor. Duruşmanın 4'üncü gününde savunması için söz hakkı verilen 25'inci sanık, otelin aşçıbaşı tutuksuz müşteki sanık Reşat Bölük, sözleşmesi gereği 2023 ve 2024 yıllarında sezonunda 3 ay çalıştığını ifade ederek, Otelin Genel Müdürü'nün Emir Aras, Otel Müdürünün ise Zeki Yılmaz olduğunu söyledi. Bölük, otel sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu'nun ise otele hafta sonları ve sömestr tatilinde geldiğini aktardı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM, YARALANDIM"

Bölük, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen "grill plate" (elektrikli ızgara) cihazının şov alanının içinde, benmari cihazlarının ise şov alanının dışında bulunduğunu ifade etti. Bölük, "Aşçı Faysal Yaver, 1 veya 1,5 ay önce işe başlamıştı. Personellerle bir toplantımız olmuştu, orada ekipmanları ve teknik terimleri anlatmıştık. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum çünkü ben canımı zor kurtardım, yaralandım. Şikayetçiyim, dava katılmak istiyorum" dedi.

SALONDA GERGİN ANLAR

Mahkeme heyeti, Reşat Bölük'ün savunması sırasında izletilen güvenlik kamerası görüntüsünde aşçı Faysal Yaver'in bulunduğu anlarda oluşan parlamayla ilgili, tüm mutfak personelini ve teknik ekibi sanık kürsüsüne çağırdı. Parlamanın nedenini ve görüntüleri açıklamaları istendi.

Kürsüye çıkan sanıklar, parlamanın benmari cihazının bulunduğu alana monte edilen LED ışıklardan kaynaklandığını öne sürdü.

Savunma yapmak üzere söz alan sanık avukatının açıklamaları, müşteki avukatı Yüksel Gültekin'in tepkisini çekti. Bu nedenle müşteki ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası bazı sanık avukatları duruşma salonunu terk etti.

"HUZURU BOZARSAM BENİ ATIN DURUŞMADAN"

Heyet, çapraz sorgu sırasında duruşmaya 15 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından başlayan duruşmada, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme heyeti ve duruşmaya katılanlardan özür dileyerek, "Huzuru bozarsam beni atın duruşmadan, başkası bozarsa onu da atın. Söz veriyorum mahkemenin suhuletle devam etmesi için gerekeni yapacağım" dedi.

  • Bolu Kartalkaya davası
  • mağdur avukatı
  • sanık avukatları

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