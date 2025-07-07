Kartalkaya faciasında 32 sanık bugün hakim karşısına çıkacak

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Müştekiler ile taraf avukatlarının da ilk duruşmada hazır bulunacağı, 210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.

Taraf sayısının fazlalığından adliyedeki duruşma salonlarının kapasitesi yetersiz kalacağı için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü.

İç ve dış cepheleri boyatılan salona güvenlik kameraları yerleştirildi. Salondaki aydınlatma sistemi tamamen değiştirildi, elektrik altyapısı yenilenerek jeneratör sistemine bağlandı, UPS bağlantısı yapıldı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) altyapısı kurulan salonda, akustiğin sağlanabilmesi amacıyla zemin tamamen halıyla kaplandı. Son teknoloji ses sistemi oluşturulan salona UYAP bağlantısı için internet hattı çekildi.

HAPİS İSTEMLERİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, olay gecesi otel mutfağında dört personelin sabah kahvaltısı hazırlamak için çalıştıkları, yangının ilk olarak 03.24'te fark edildiği, fark eden personelin diğer personele haber verdiği, 03.26'da jandarmanın, 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı tespitine yer verildi.

Yangının otelin dördüncü katında bulunan restoranda bulunan "grill plate" isimli elektrikli ızgaradan çıkan küçük parlama ve iç haznenin alev almasıyla saat 03.17'de başladığı anlatılan iddianamede, alevlerin 03.24'te "grill plate" haznesinden yakınında bulanan çöp kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradığı, alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangının 03.26'da "kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktığı" ve alev renginin de mavileşmeye başladığı aktarıldı.

İddianamede, tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşmanın da aşırı dumanlanma ve hızla yanmaya sebebiyet verdiği bilgisi paylaşılarak, mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmalarının da yanmayı hızlandırdığı, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesinin tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden olduğu kaydedildi.

Otelde, acil durumun haber verilmesi için otomatik canlı ses mesajları yayınlanarak binadaki kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak acil durum anons sisteminin bulunmadığına değinilen iddianamede, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin gerektiği şekilde çalışmadığı, personele yangın ve acil durum eğitimi verilmediği, yangın tatbikatı yaptırılmadığı, olay anında gereken müdahalelerin yapılamadığı ifade edildi.

İddianamede, otelin kaçış merdiveninin, merdiven ve tahliye kapılarının gereken özellikleri taşımaması, yağmurlama sisteminin bulunmaması, yangında ortaya çıkan gazların merdiven ve asansörü baca olarak kullanıp üst katlara hızla ulaşması, merdivenlerde doğal veya mekanik yolla duman tahliyesini sağlayan bir sistem bulunmaması, merdivenlerde acil durum aydınlatma düzeneğinin olmaması, yangın kaçış levhaları ve kaçış yönlendirmelerinin bulunmaması, otelde kalanlara alternatif çıkış imkanının sağlanmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla yangından haberi olan müşterilerin tahliyelerinin güvenli, hızlı ve gerektiği gibi yapılamadığı anlatıldı.

Yasal mevzuat kapsamında sorumluluğun, bina sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile fiili yasal yöneticiler Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, şirketi temsile yetkili Kadir Özdemir ve talimatıyla hareket eden Cemal Özer ile Mehmet Salun'da olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin dahil olduğu yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapıyı oluşturmadıklarına işaret edildi.