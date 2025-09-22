Kartalkaya faciasında 78 can için tarihi duruşma: Biz intikam değil, adalet istiyoruz

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşma öncesinde gazetecilere açıklama yapan Gençbay, "organize kötülük" olarak nitelendirdikleri Kartalkaya felaketinde ikinci duruşmanın başladığını, bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Gençbay, savcının esas hakkındaki mütalaasını verdiğini hatırlatarak, mahkemenin bugüne kadar yürüttüğü yargılamanın, adil yargılamanın nasıl olması gerektiğini topluma ve dünyaya gösterdiğini, bundan sonra da adaletli şekilde devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Bu davanın sadece yangında hayatını kaybeden 78 can için hüküm ifade etmeyeceğini vurgulayan Gençbay, "Bu davada verilecek karar, toplum vicdanına dokunduğu, toplum vicdanındaki takdirleri karşıladığı takdirde artık bu toplumda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok şey değişecektir." dedi.

Gençbay, toplumları içten içe kemiren en önemli şeyin cezasızlık algısının yaygınlaşması olduğuna dikkati çekerek, "Bu algı, eğer toplumda yaygınlaşırsa artık önüne gelen suç işleme özgürlüğünü kendinde bulur. Bu duruşmada verilecek karar, toplumda bu algının yıkılmasına vesile olacaktır diye inanıyorum." şeklinde konuştu.

Artık yapanların yanına kar kalmadığı bir dönemin geleceğine işaret eden Gençbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altına imza atan kamu görevlisinden bu işletmeyi işleten bütün sorumlulara kadar insan hayatını öncelemeyen hiçbir şeyin artık bu toplumda yeşermeyeceğini, tutunmayacağını bu karar önümüze çıkartacaktır inşallah. Bu dava başlangıçta eksik başlamıştı. Ben inanıyorum ki o eksikliği önümüzdeki geçen sürede tamamlayacağız. Eksik şuydu: Organize kötülük, bir zincirin halkası gibi. Sadece bugün burada yargılanan sanıklar için geçerli durum değildir. Bu sanıkları denetlemeyen, gözetim görevini yerine getirmeyen, bunları adeta bu organize kötülüğe teşvik eden kimi kamu görevlilerinin yargılanması gerçekleşmemiştir.



Bu süreç, Danıştay 1. Dairesinde devam etmektedir. Oradan da özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının denetim ve gözetimden sorumlu kamu görevlileriyle ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kamu görevlileriyle ilgili, Bolu ilinde bu otelin yapılışından facianın ortaya çıktığı ana kadar görev yapan tüm valilerin de bu organize kötülüğün parçası olduğuna inanıyoruz. Bunların da yargı önünde hesap vereceği zamanın gelmesinin çok yakın olduğuna inanıyorum."

Gençbay, bu davanın toplumda yargı ve adalet algısının yerleşmeye başladığı dönüm noktası olacağını sözlerine ekledi.

"ARTIK BİZİM ACELEMİZ YOK"

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de faciada sorumluluğu bulunanların tamamı yargının önüne çıkarılmadan yüreklerine su serpilmeyeceğini, kamu vicdanının tatmin olmayacağını söyledi.

Aileler olarak daha da kenetlendiklerini dile getiren Gültekin, "Bu olayın tüm failleri, kamuoyunda gün yüzüne çıkıp yargılanıncaya kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığının 3 personelinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emekli bir personelinin önümüze getirerek 'Sorumlu bu.' denilmesini, aklımızla alay edilmesi olarak kabul ediyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Ankara ve Bolu'da hakimlerin olduğuna inanıyoruz. Buradan da netice alacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Gültekin, ailelerin yüreğine su serpecek, örnek teşkil edecek bir karar beklediklerini vurguladı.

İkinci duruşmada daha birtakım ara kararlar yerine gelmeden, müştekilerin bir kısmı dinlenilmeden esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasını anlamadıklarını belirten Gültekin, "Bizim evlatlarımızın tümü yangında yandı. Artık bizim acelemiz yok. Biz, hızlı değil, kamuoyunun gözünden kaçırılmış bir karar değil, adil bir karar bekliyoruz. Buna olan inancımızı koruyoruz." dedi.

Yangında hayatını kaybeden torunlarının balonları çok sevdiğini anlatan Gültekin, konuşmasının ardından alana getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan da adaletin tecelli edeceğine inandıklarını dile getirerek, savcının hızlı mütalaa verdiğini düşündüklerini söyledi.

Daha delillerin toplanmadığını ve henüz sanık sandalyesine oturmamış birçok kişinin bulunduğunu savunan Doğan, "Adalet, biraz hızlı ve yerinde olursa değerli ama bu kadar da hızlı değil. Biz, intikam değil adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN MAĞDUR AİLELERE "BEYAZ ÇARŞAFLI" DESTEK

Duruşmanın yapıldığı okul çevresindeki apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinin pencerelerinden beyaz çarşaflar sarkıtarak mağdur ailelere destek verdi.

Mağdur aileler de bekleme alanındaki çardaklara beyaz çarşaflar astı.