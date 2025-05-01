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Kartalkaya faciasında büyük skandal! Can pazarı sırasında otomobilleri kurtarmışlar

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Otel çalışanlarının yangını fark ettiklerinde misafirleri uyarmak yerine, kapalı otoparka inerek yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
Kartalkaya faciasında büyük skandal! Can pazarı sırasında otomobilleri kurtarmışlar
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Bolu merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

1 SAAT BOYUNCA ARAÇ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü. Yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalışan kişiler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın faciasıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı. 9 kişi daha sonra serbest bırakılırken, aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve damadı Emir Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu sürüyor.

Kartalkaya'daki yangının ilk çıkış anı ortaya çıktı

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